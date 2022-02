VRELE SCENE U KAZINU! Dejan ispipao Aleksandru od glave do pete, pa je doveo do LUDILA! Nikolićeva poželela da mu bude jedina! (VIDEO)

Pitanje je momenta kada će ozvaničiti vezu!

Aleksandra Nikolić nije mogla da skine pogled sa Dejan Dragojevića, koji je bio najveseliji na večerašnjoj žurki. Iako se on zabavljao sa mnogim devojkama, Aleksandra mu i dalje najviše privlači pažnju, pa je sa njom bio najprisniji.

Aleks i Dejan su sve vreme bili na korak do poljupca, ali do toga zvanično još uvek nije došlo, iako je Dragojević uspeo da je ispipa od glave do pete.

Ja bih da mi budeš iskren drug - rekla mu je Aleks.

Dobro, ali imam još drugarica - poručio je Dejan.

Neeee - nasmejala se ona.

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: M. I.