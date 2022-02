JOŠ JEDNOM POGAZIO REČ! Mensur ipak ne može bez Milice, a OVO je dokaz! (VIDEO)

Zavarava zadrugare?

Od kada su prekinuli svoju vezu, Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić su prošli kroz mnoge faze. On se zakleo u svog rođenog brata da više neće biti sa njom, a juče je zbog načina na koji mu je odgovarala rekao da će izbegavati i svaki kontakt.

Ipak, izgleda da on ne može bez nje, a ne obratno. Čim je danas otvorio oči, okrenuo se ka njoj i zagrlio ju je. Mnogi zadrugari sumnjaju da su njih dvoje zapravo i dalje u vezi, ali da to ne žele da priznaju, jer se on zakleo u brata. Ostaje da saznamo šta je istina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.