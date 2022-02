Mozzart daje najveće kvote na svetu: Inter 1,95, Kamerun 2,15, PSV 1,70!

Nigde nećete naći veće

Savršen dan za fudbalske fanatike. Ove subote imamo veliki broj zanimljivih utakmica i otuda su bukmejkeri Mozzarta bili na slatkoj muci prilikom izbora. Za danas su bili široke ruke kada su u pitanju tri para u Seriji A, na Afričkom kupu nacija i Erediviziji.

INTER - MILAN (SUBOTA, 18.00), KEC 1,95

Inter nastavlja svoju odličnu kampanju za Skudeto i trenutno je najstabilniji tim u Seriji A. Sa pravom vodi na tabeli. Tim Simonea Inzagija posle 22 odigrana susreta ima 53 boda na kontu, bez poraza u ligi je na minulih 14 duela i četiri boda je ispred dvojice najbližih rivala, a ima utakmicu manje. U prošlom kolu, Nerazuri su na svom terenu savladali Veneciju (2:1), postigavši pobednički gol u poslednjem minutu utakmice. Milan je, uz Napoli, najveći konkurent Interu u borbi za tron, a večeras ima priliku da u derbiju kola napravi korak ka smeni gradskog rivala. Rosoneri će dati sve od sebe da ne puste komšije u solo pohod na šampionat. Puleni Stefana Piolija su u novoj godini donekle izgubili kontrolu i dve utakmice zaredom nisu uspeli da pobede, remizirali su sa Juventusom (0:0) i neočekivano izgubili kod kuće od Specije (1:2) u poslednjem kolu.

BURKINA FASO - KAMERUN (SUBOTA, 20.00), DVOJKA 2,15

Bitka za treće mesto na Crnom kontinentu. Reprezentacija Burkine Faso je veoma dostojno delovala na turniru i izgledala je prilično konkurentno protiv rivala. Tim Kamua Maloa je pragmatizmom i disciplinom stigao do polufinala, a u meču protiv Senegala sve je teklo dobro do sredine drugog poluvremena. Ipak, Pastuvi nisu mogli da obuzdaju napad protivnika, primili su dva gola za kratko vreme, a potom nisu mogli da se vrate i izgubili su u izjednačenoj borbi (1:3). Takmičenje će želeti da završe na pobedničkom postolju, a za to treba da pobede domaćina. Kamerun je dominirao tokom čitavog polufinalnog obračuna sa Egiptom trebalo je da pobedi. Međutim, momci Tonija Konseisaa nisu imali sreće, nisu uspeli da realizuju bar jednu od svojih brojnih šansi za gol, pa je meč otišao u produžetke. Sudbina je rešavana izvođenjem jedanaesteraca, gde je sreća ponovo pogledala Faraone, pa Kamerun ide po utešnu nagradu.

PSV - AZ ALKMAR (SUBOTA, 20.00), KEC 1,70

PSV je na drugoj poziciji Eredivizije, dva boda daleko za liderom Ajaksom. Ipak, defanzivni učinak ekipe iz Ajndhovena nije najbolji. Primila je 26 golova u 20 kola. Na domaćem terenu ekipa ima najbolju statistiku u prvenstvu sa osam pobeda u deset borbi, uz 28 postignutih pogodaka. Filipsovci su u prethodnom kolu izgubili najvažniji obračun, od Ajaksa (1:2) i sada zaostaju za njim dva boda. Večeras u Ajndhoven dolazi petoplasirani AZ Alkmar, koji je u naletu. AZ je u vrhunskoj formi, pobedivši u 10 od poslednjih 11 utakmica. Jedini kiks tim iz Alkmara napravio je u prošlom kolu, remiziravši sa Kamburom (0:0).

