ČVRSTO STOJI PRI SVOJOJ ODLUCI! Ša ne želi da uđe u sobu da se pozdravi sa Tarom, a glavni razlog će vas OSTAVITI BEZ TEKSTA! (VIDEO)

Šok!

Nakon što se svetlo ugasilo u spavaćoj sobi, Nenad Aleksić Ša, ovonedeljni nominovani takmičar, stajao je ispred vrata od sobe i molio Taru Simov da izađe, kako bi se pozdravio sa njom.

Tom prilikom, ona to nije htela da uradi, pa je sve vreme stajala u sobi i čekala njegov zagrljaj, dok je on ponavljao kako neće ući u sobu zbog mogućnosti kazne koje može da dobije, jer on treba da spava u izolaciji.

Kako će se situacija odvijati na dalje, ostaje nam da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Žugić