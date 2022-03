BUĐENJE ZA POŽELETI! Mensur dokazao da je VERAN Milici, pa je probudio i doneo OVO! (VIDEO)

Cveta ljubav.

Nakon što je završeno razbuđivanje, zadrugari su ustali kako bi obavili svoje jutarnje obaveze.

Neki od zadrugara su bili vredni, dok je Mensur Ajdarpašić pokazao svoju vrednost na delu. Naime, on je svojoj devojci Milici Veselinović, koja spava sa njim u izolaciju, s obzirom na to da je on ovonedeljni potrčko Nenada Aleksića Ša, skuvao kafu i doneo u krevet, pa je počeo da je budi.

Milica na prvu nije ustala, ali je on ipak bio uporan, pa je uspeo da je probudi, a kako će se na dalje odvijati ostaje nam da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Žugić