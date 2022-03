NIŠTA OD POMIRENJA! Nakon večere, Dalila i Car otišli svako na svoju stranu! (VIDEO)

Sve oči uprte su u njih!

Filip Car je večeras pozvao Dalilu Dragojević da proba picu koju je spremio, a ona se odazvala na njegov poziv. Zajedno su večerali, a potom otišli do spavaće sobe. Iako je na tren izgledalo kao da je sve okej i da će se možda pomiriti, to se nije desilo.

Dalila se vratila u svoj krevet, a Filip je pokušao da namesti sam posteljinu, zbog čega se iznervirao, jer nije to baš najsjanije uradio.

Otišao je do garderobera po cigarete, a potom i do pušionice, a Dalila se okrenula kako bi još malo odmorila do emisije "Pitanja novinara".

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Zadruga 5 - Ništa od pomirenja Dalile i Cara, 1. deo - 05.03.2022. pic.twitter.com/KJwqm8y3VW — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 05. март 2022.

Zadruga 5 - Ništa od pomirenja Dalile i Cara, 2. deo - 05.03.2022. pic.twitter.com/PD0xBaRJJs — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 05. март 2022.

Autor: M. P.