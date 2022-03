POKAZAO KAKAV JE PRIJATELJ! Zadrugarima stiglo pismo, a evo koga je Krle postavio za ovonedeljnog VOĐU! (VIDEO)

Ostao mu veran drug!

Stefan Kristović Krle isnoć je zauvek napustio Belu kuću, a on je izašao poražen iz duela sa Irmom Sejranić. Iako je Krle pobedio u igrici za dupliranje glasova, to nije bilo dovoljno i imao je samo 3% glasova. On se obratio zadrugarima putem pisma i odredio ko će biti vođa za ovu nedelju.

Pozdrav za sve, posebno za ljude sa kojima sam se više družio. Vođa je moj brat Karić - glasilo je pismo.

Hvala, voli te brat. Zadrugari trebaće vam puno sreće danas na podeli budžeta - dodao je Karić.

