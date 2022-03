SAZNAĆE SVE! Dalila počela da angažuje svoje ŠPIJUNE koji će pratiti dešava između Ane i Cara u IZOLACIJI! (VIDEO)

Biće napeto!

Nakon završene emisije "Pretres nedelje i izbor potrčka" Filip Car i Ana Jovanović su otišli u izolaciju, a Car je tamo odneo posteljinu sa kojom su se on i Dalila Dragojević pokrivali kad god su imali se*sualne odnose. Ona je to odmah ispričala Đoletu Kralju, a on joj je obećao da će saznati sve preko Martine Petrović koja je jako dobra sa Anom.

Sad su otišli u izolaciju, a to je posteljina koju sam ja donela sa ostrava kada smo bili i koju smo koristili za intimne odnose - rekla mu je Dalila.

Saznaću ja preko Martine sve, ona je dobra sa njom - rekao joj je Đole.

Nakon što je popričala sa Đoletom, Dalila se susrela i sa MC Aleks koja joj je odmah prenela sledeće:

Hej, šta je bilo, o čemu su pričali - pitala je Dalila.

Nisu ništa - rekla joj je MC Aleks koja nije imala bubicu.

U video - prilogu pogledajte detaljnije:

Autor: N.V.