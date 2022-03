IZGOREO OD BESA! Car napustio žurku, pa Zoli prebacio OVO! (VIDEO)

Čolić nije očekivao!

Filip Car se iznervirao i napustio žurku. Njega je iznerviralo to što se njegovi prijatelji raduju i vrište kad on dobije, jer smatra da to privlači ostale zadrugare.

Ja odmaram mozak na rulet stolu. Vi izgubite i boli vas k*rac - rekao je Car.

A u čemu je problem? - pitao je Zola.

Kad dobijem, a vi skočite, onda vidi 20 ljudi i moram da delim. Neću da ga umaram - dodao je Filip.

Blam me je da se raspravljam oko toga - nastavio je Čolić.

Ako hoćeš, sedi da igraš sa mnom, ako ne, pusti me dečje ekskurzije - nastavio je Car.

Sve ovo je posmatrala Dalila Dragojević iz apartmana i podsmevala mu se.

Ako si nervozan zbog nečeg drugog, nemoj ovo, što na mene - nastavio je Zola.

