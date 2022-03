NEVEROVATNE PROMENE RASPOLOŽENJA! U apartmanu HAOS! Dalila, Irma i Gruja od SUZA, preko SVAĐE I UVREDA, do smeha od muke! (VIDEO)

Posmatranje žurke ih je dovelo do ovoga!

Haos u apartmanu ne prestaje. Dalila Dragojević je slomljena jer je videla Anu Jovanović i Filipa Cara kako se ljube.

Ovo je takvo suočavanje sa istinom, ja ne mogu da verujem... - kukala je Dalila.

U jednom trenutku se Dino Dizdarević približio Milani Šarac, a Gruja je to hteo da vidi, međutim, Dalila je htela da gleda Cara i došlo je do svađe.

Celu noć čekam da vidim ovo! - urlao je Gruja.

Mrš, smrade jedan, zaključaću te u toaletu, gmizavče jedan - odgovorila je Irma.

Duvaj k*rac - nastavio je pevač.

Izduvao si ti Sandiju - odbrusila je pevačica.

Dalila je počela da se smeje od muke.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.