SKLONI JE OD MOGA STOLA! Dalila poslala jasnu poruku Caru, Anu nazvala JEFTINOM! (VIDEO)

Dalila Dragojević se oduševila kada je DJ Neba pustio pesmu "Skloni je od moga stola", koju u originalu izvodi Iva. Odmah je počela da peva stihove Filipu Caru, kojim je potkačila Anu Jovanović.

Skloni je od moga stola

Sta si na meni video Jos uvek pitam se Nikada nisam Bila tvoj tip Ovako pametna zar ne Uvek si tezio da Imas one jeftine Kao sto ona je Haljina dva broja manja Na njoj kipi sve Kosa plava iskrsana Ostace bez nje Punoletna vise manje Ko bi znao to Provincijalsko izdanje Procenata 100 Ti prilazis sa njom Pravo za moj sto Skloni je od moga stola Nemoj vise da me brukas Najmanje mi treba to Da nas vide zajedno Vodi je u prvi hotel Rekla bi da nije skupa Budi uvek pored nje Zelim ti sve najbolje