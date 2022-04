NIŠTA BEZ BEBICE! Macanović zaboravio na BRUTALNE UVREDE I PONIŽENJA, još jednom prešao Miljani preko svega, pa joj priredio OVO! (VIDEO)

Cveta ljubav!

Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica su odlučili da ovog popodneva ne borave u Beloj kući gde su zadrugari dobili priliku da čuju pesme sa kojima će nastupati na Zadrugoviziji, te su izašli napolje i osamili se.

Bebica je izmasirao Miljani nogu i još jednom joj dokazao koliko mu je stalo do nje. Podsećanja radi, oni su juče od ranog jutra, pa sve do uveče imali brutalne okršaje u kojima je Kulićeva više puta svom izabraniku okrenula leđa i uz reči da ne voli njega nego bivšeg verenika Lazara Čolića Zolu, ali po svemu sudeći između ovog para trenutno cvetaju ruže, a do kada će tako biti ostaje nam da ispratimo.

U video - prilogu pogledajte detaljnije:

Zadruga 5 - Ipak ništa bez Bebice... - 15.04.2022. pic.twitter.com/UMOxSGx0wz — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 15. април 2022.

