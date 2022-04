Idealan dan da rezervišeš mesto u Kataru, uz najveće kvote na svetu na Napoli, Midlzbro i Midtjiland!

Nigde nećete naći veće

NAPOLI - ROMA (PONEDELJAK, 19.00), KEC 2,00

Derbi 33. kola Serije A. Posle poraza od Fjorentine (3:2) u sred Napulja, Napoli je ostao sa znatno manjim šansama da osvoji titulu. Međutim, nada još postoji, lider Milan beži pet poena i ima meč više, a Inter, koji je odigrao isti broj utakmica, ima tri boda više. Samo što sada na stadion "Dijego Armando Maradona" stiže još jedan težak rival, Roma. Vučica se razigrala, pokazala je zube poslednjih nedelja i ne samo da je uspela da dogura do polufinala Lige konferencije, već se i u prvenstvu umešala za direktan plasman u Ligu šampiona. Izabranicima Žozea Murinja podno Vezuva je cilj da osvoje tri boda i tako iskoriste kiks Juventusa u subotu (odigra 1:1 sa Bolonjom). Roma u poslednjih 12 kola ima samo jedan poraz, onaj bezbolan od Bode/Glimta u prvom meču četvrtfinala Lige konferencije. Uzvratila je u četvrtak Norvežanima, savladala ih je sa 4:0. Jedini susret Vučice i Napolija ove sezone, u oktobru na Olimpiku, završen je 0:0. Tako je prekinuta serija Napolitanaca od tri uzastopna trijumfa nad Romom.

MIDLZBRO - HADERSFILD (PONEDELJAK, 13.30), KEC 1,95

Posle osam uzastopnih pobeda na svom terenu, Midlzbro je upao u krizu. Poslednja dva meča pred svojim navijačima je izgubio, od Fulama i Hala sa po 1:0, a potom je odigrao i 0:0 na gostovanju Bornmutu. Posle ta tri loša rezultata Boro je ispao sa pozicije koja vodi u plej-of. Sada mu šestoplasirani Šefild Junajted beži dva poena, doduše uz to ima i meč više. Hadersfild na Riversajdu takođe želi trijumf, pošto je posle serije Bornmutovih loših rezultata prišao drugoplasiranim Trešnjicama na četiri boda zaostatka. Mala je šansa da će se zaista i probiti do pozicije koja vodi direktno u Premijer ligu, pošto Bornmut ima dva meča manje, ali Terijeri će probati da urade ono što je do njih i da trijumfuju na preostale četiri utakmice. Oba prošlogodišnja susreta pripala su Midlzbrou sa istim rezultatom, po 2:1. U okviru ove sezone izabranici Krisa Vajldera su slavili krajem novembra, pošto su u Hadersfildu stekli dva gola prednosti već posle 23 minuta. Dvostruki strelac je tada bio Dankan Vatmor. Hadersfild je tek u nadoknadi drugog poluvremena ublažio poraz.

MIDTJILAND - OLBORG (PONEDELJAK, 18.00), KEC 1,85

Vratila se nada među fudbalerima Midtjilanda da ipak mogu do titule. Posle neočekivanog poraza Kopenhagena u prošlom kolu od Silkeborga, Vukovi su opet prišli na šest bodova zaostatka, sedam kola pre kraja takmičenja. Zato im je danas posebno važno da savladaju Olborg, te da tako nastave da vrše pritisak za liderom. Delovalo je da je šampionska trka gotova posle pobede Kopenhagena nad Midtjilandom (1:0) pre osam dana, ali je Silkeborg rasplamsao borbu. Vodeća dva tima će se sastati još jednom u plej-ofu, tako da je sve otvoreno. Međutim, Alborg je došao u Herning sa ambicijom da pobedi. Tri boda danas bi ga značajno približila poziciji koja vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona, pošto mu Midtjiland trenutno beži četiri poena. Ove sezone su se oni sastali već tri puta, a videli smo svaki od mogućih ishoda. Prvo je u julu Midtjiland kao gost upisao prvenstvenu pobedu sa 1:0, a potom je u oktobru u Kupu Danske uspeo da slavi tek posle produžetaka, sa 3:1. Osvetio se Olborg za to u februaru, trijumfovao je u Herningu sa 2:0.

