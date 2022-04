IDILIČAN VASKRS: Sandra i Matora pokazale kako provode praznične dane u Zadruzi, pa sve POČASTILE prisnim zagrljajima! (FOTO)

Nikad nisu bile bliže!

Za najradosniji praznik Vaskrs, Zadrugari su imali priliku da se fotografišu i pokažu harmoniju koja vlada u Beloj kući. Zadrugarka Jovana Tomić Matora i Sandra Rešić su stale ispred objektiva i pozirali za Pink.rs.

Naime, zadrugarke su bile povezivane više puta kada je njihova prošlost u pitanju. Jovana Tomić je bila zaljubljena u Sandru i to je javno priznala. Posle toga su izašle glasine da su njih dve imale više od prijateljstva, a to je poljubac, koji se desio, kako se navodi, i više puta. One su nakon tih poljubaca postale najbolje drugarice koje se savetuju oko svega, i koje su uvek tu, jedna za drugu.

Autor: A. S.