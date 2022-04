Nastao muk!

Veliki šef je zadrugare obavestio da je vreme da počne igra istine. Prvo pitanje je postavila Mina Vrbaški i to ni manje ni više nego bivšem partneru Mensuru Ajdarpašiću. On je do detalja prepričao svoj razgovor iz govornice sa Almom.

Kako se ti Milice osećaš kada si saznala ove stvari? - pitao je Karić.

Ona je meni rekla da se spremim i fizički i psihički na ono što me čeka napolju - ubacio se Mensur.

Glupost mi je da pravim ovo od sebe, to nije tačno. Meni je glupo. Grozno se osećam. Ja sam iskazala kako se osećam loše i neprijatno. Zbog svega ovoga bih izašla iz odnosa - rekla je Milica.

Ako oni kažu mi ili ona - pitao je Đedović.

Stani Marko - rekao je Ajdarpašić.

Ona da se svesna i sigurna u sebe, sklonili bi se jedno od drugog i kada izađu napolje i kada vide sve neka nastave vezu - rekao je Karić.

Ne može ona da tvrdi ovde te neke stvari, moju prošlost, jer je neko to tamo rekao. Ne može niko sa tvrdnjom to da iznosi. Mene je to pogodilo - pričala je Milica.

Mogli su da nastupe malo drugačije. Ja njih razumem...

Ja da sam na tvom mestu, ja bih rekao Milica da se više ne poznajete, ili kažeš da joj veruješ. Nemoj da budeš između - savetovao ga je Mića.

Oni nisu bili za to da budem sa njom, ali su prihvatili i razumeli. Moji nisu bili ni za neke veze pre, pa su prihvatili. Verujem da je i moj brat ljut na mene, ja znam šta bi on mene pitao. Ja sam milion puta, mnoge stvari se nisu podržale ali su se prihvatile. Ko mene ne voli neka ode od mene, ali vole me svi. Ja neću sebi da mozak šarafim ovde kada znam šta će biti napolju - drao se Mensur na sav glas.

Treba da mi spuste tenziju, a ne da me razlude. Meni je ovde teško. Oni znaju kako sam bio slomljen nakon nečega, oni su mi rekli da budem spreman i fizički i psihički - nastavio je da se dere Ajdarpašić.

Oni znaju da vi nećete biti zajedno i normlano je da ti u tom slučaju neće pružiti podršku da ti kaže nešto lepo... Možda ima i nekih tužbi od strane njene majke, nisi morao da veruješ Mini, ali mogao si voditeljima - rekla je Sandra Rešić.

