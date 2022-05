PRATI GA U STOPU! Ana uspela da se približi Caru, on pokušao da sprovede taktiku koja je prolazila kod Dalile, Jovanovićeva se IZGUBILA U NJEGOVOJ BLIZINI! (VIDEO)

Flert se nastavlja!

Filip Car i Ana Jovanović našli su se ispred kazina, te ju je on odmah pitao gde je bila do sad. Ona se zagonetno smejala i pokušavala da bude interesantna, dok je on nastavio da kuka zbog novca i piva.

Gde ti stojiš, nema te? - pitao je Car.

Otišla sam samo na pet minuta, išla sam da čekam Marijanu, da bih pi*kila - pravdala se Jovanovićeva.

A sad gde si bila pola sata? - nastavio je.

Lepo ti kažem gde sam bila - smejala se.

Nije tačno, nego tebi vreme prolazi sporo kad mene nema - nasmejala se Ana.

Autor: J. M. Đ.