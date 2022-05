MERIDIAN NE GREŠI: Domaća kladionica pogodila redosled TOP 10 zemalja na Evroviziji i pre početka takmičenja!

Dramatično proglašenje pobednika 66. izdanja Pesme Evrovizije pokazao je puno toga.

Da je neizvesnost do poslednjeg trenutka, da se mišljenje publike i žirija razlikuje za 180 stepeni, da o svemu ne odlučuje umetnički dojam, ali i da – kladionica Meridian ne maši u procenama!

Osim što je uspešno predvidela da će pobednik biti Ukrajina, bukmejkeri ove kladionice pogodili su plasman devet od deset zemalja na vrhu tabele.

I ne samo to – kvote su ukazivale da će prvoplasirana biti Ukrajina, druga Velika Britanija, a osma Grčka, što se i desilo na finalnoj večeri.

Pogoditi devet od deset zemalja u Top 10, odnosno tačan plasman tri države na istoj listi u uslovima više nego zamršenog sistema glasanja i uz učešće 41 države koliko je ove godine prodefilovalo u Torinu, zaista nije mala stvar.

Jedna zemlja, i to najdraža, uspela je da nadmaši prognoze bukija i na to smo posebno ponosni – Ana Đurić Konstrakta umesto projektovanog šestog mesa, uspela je da u nikad oštrijoj konkurenciji dođe do Top 5 ovogodišnjeg Eurosonga.

