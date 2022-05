DEMOLIRALA SVE! Miljana ušla u crvenoi UNIŠTILA Bebici stvari, on je posmatrao i BRISAO SUZE! (VIDEO)

Drama ne prestaje!

Miljana Kulić noćas je tokom emisija "Pitanja gledalaca" napravila haos Nenadu Macanoviću Bebici i nasrnula na njega nekoliko puta, kad je saznala da gleda Marijanu Zonjić.

Miljana se nije zaustavljala i odlučila je da mu demolira garderobu. Ona je sve iznela ispred Bele kuće i pokušala da zapali, ali je obezbeđenje odmah reagovalo i sprečilo je.

Ona je nakon toga pokupila sve sa poda i odnela do kante i bacila, on je sve to posmatrao i plakao.

Autor: A. N.