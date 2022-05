NI STIDA, NI SRAMA! Viki i Marko se posle svega ponovo DRŽE ZA RUKE! Skandal! (VIDEO)

Šok!

Juče je u "Zadruzi" došlo do skandaloznog karambola između Viktorije Mitrović i Marka Osmakčića. Prvo ga je ona gađala flašom, da bi kasnije on nasrnuo na nju, a potom i ona na njega. Došlo je do novih haosa i svađa, a oni su ponovo jedno drugom prešli preko svega.

Dok se emisija "Sprrrdnja" privodila kraju, Viki i Marko su se držali za ruke i mazili na garnituri.

Zadruga 5 - Viki i Marko se posle svega drže za ruke - 27.05.2022. pic.twitter.com/VJd59dbm6x — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 27. мај 2022.

Autor: M. P.