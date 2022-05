OVO JE BILO NISKO! Dejan obećao Aleks šifru od svog Instagram naloga, pa je spustio najniže i pokazao SREDNJI PRST! (VIDEO)

Neprijatna šala!

Tokom reklama, Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić šalili su se, ali je on svoju devojku doveo do neprijatne situacije. Porazgovarali su o svom odnosu, pa zamišljali situaciju u kojoj bi on bio u rijalitiju a ona napolju posmatrala njegovo učešće, što je Dragojević iskoristio kao dobru priliku da ponovo bude ironičan.

Da li bi strepela kad bi bila žurka? - pitao je Dejan.

Ja verujem da ti nikada ne bi pravio gluposti - rekla je Aleks.

Dao bih ti šifru od Instagrama da možeš da gledaš - rekao je Dejan i pokazao joj srednji prst.

Ni ne treba mi - rastužila se Nikolićeva.

Autor: J. M. Đ.