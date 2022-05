DRAMA NE PRESTAJE! Mima krenula za Grujom nakon SUKOBA sa Carem, stala mu na ŽIVAC! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

Nikola Grujić Gruja je pobesneo tokom sukoba sa Filipom Carem i zbog izjave Milane Šarac da je on izazvao ovaj sukob. Sale Luks je otišao do garderobera da ga smiri, ali se pojavila i Mima, koja kao da je htela da ga dodatno dovede do ludila.

Čime sam ja izazvao ovo? Vređaš me! - pričao je Gruja.

Ja sam samo došla da pitam da li i mene nab*jaš na k*rac - rekla je Mima.

Nabijam svakog ko Ljiljanu uvredi - nastavio je pevač.

Hoćeš da se smiriš? - pitala je Šarčeva.

Neće niko da mi pominje moje anđele, moje lepotice. Pusti me - govorio je Gruja.

Ja te nisam dirala - pričala je Mima.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.