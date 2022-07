TOTALNO BEZBRIŽAN! Nakon maratonskih svađa sa Dalilom, Car odlučio da pruži sebi malo ODUŠKA! (VIDEO)

Opustio se!

Nakon što je Nevena Savić napustila Belu kuću i osvojila 25. mesto u "Zadruzi 5", zadrugari su se razleteli po imanju, a Filip Car odlučio je da slobodno vreme iskoristi za fizičke aktivnosti.

Naime, on je otišao do spavaće sobe da se presvuče, a onda u bademantilu došao do bazena. Car je odlučio da se raskomoti i uživa u toploj noći, plivajući i uživalući u miru koji je trenutno na imanju u Šimanovcima.

Zadruga 5 - Car koristi slobodno vreme da se kupa u bazenu - 05.07.2022. pic.twitter.com/ZHouXQmuSs — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 04. јул 2022.

Autor: A. N.