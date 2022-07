Do sada je dokazao da uvek može!

Nikola Grujić Gruja se nedavno zakleo u svoje dve ćerke da nikad više neće pričati sa Milanom Šarac Mimom, ukoliko iz "Zadruge 5" ne izađu kao par. Mima je večeras ispala kao slobodna devojka, te je tako propala svaka Grujina nada da se pomiri sa njom, ukoliko želi da ispoštuje zakletvu. Zbog ovoga je plakao, ali je rano jutros našao "rupu u zakonu". Naime, on smatra da ako se Mima i on pomire u superfinalu ili emisijama "Narod pita", to se ne računa kao da je prekršio zakletvu, jer je to njemu tehnički i dalje "Zadruga".

Imaš li osećaj da je ovde njen duh? - pitao je Car.

Imam osećaj kao da je nikad neču videti - rekao je Gruja.

A da te zagrli sutra i kaže da se izvinjava? - pitao je Filip.

Vidi, to je u sklopu "Zadruge" - dodao je pevač.

U sklopu "Zadruge" je i "Narod pita" - rekao je Car.

Pa to nije spoljni svet, to je u sklopu "Zadruge". Ali mislim da nema šanse, mislim da je bio neki haos u studiju i da će biti i sutra - nastavio je Gruja.

Autor: M. P.