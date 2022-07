DA SE NAJEŽIŠ! Isplivao snimak razgovora Zorana Marjanovića i male Jane: NJENE REČI SU SVE ZBUNILE, POMINJE PLAVU KRV (VIDEO)

Društvenim mrežama kruži snimak Zorana Marjanovića i njegove ćerke.

Snimak datira iz 2017. godine kada je Marjanović učestvovao u rijalitiju "Zadruga". Njegova ćerka Jana ga je tada posetila, a njihov susret je protekao emotivno.

- Zašto ti ovde sediš? - pitala je Jana svog oca, na šta joj je on odgovorio da je tu privremeno i da će ona moći da ga posećuje.

Ubrzo nakon toga, usledio je momenat koji je sve zbunio. Zoran je upitao Janu zbog čega je žvrljala ruke hemijskom, a njen odgovor je šokirao:

- To sam uradila jer sam mislila da će to da uplaši i da će neko da misli da je to moja plava krv i da se uplaši od toga, ali ću ipak obrisati - odgovorila je Jana.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

U komentarima ispod videa mnogi su se pitali o kakvoj plavoj krvi govori mala Jana.

"Slatka i prepametna devojčica, samo mi nije jasno o kakvoj plavoj krvi priča, šta su joj to nametnuli?", " Isti glas, isti govor kao i njen tata kada je govorio sa 10 godina", "Kakva plava krv?", glasili su samo neki od komentara.