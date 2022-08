BLISTA U NJEGOVOM ZAGRLJAJU! Tara Simov ne skida osmeh s lica, novi dečko je OBASIPA POLJUPCIMA, ovo još niste videli! (FOTO)

Srećna u ljubavi!

Tara Simov već neko vreme uživa u novoj ljubavi, a iako je dečka pokušala da sakrije od očiju javnosti, ipak je odlučila da lik momka koji je čini srećnom podeli sa svojim brojnim pratiocima na društvenim mrežama.

Simova je na svom Instagram storiju objavila danas još jednu fotografiju na kojoj grli svog dečka, a on je obasipa poljupcima u vrat. Iako je Tara do sad stavljala ljubičasto srce na njihove fotografije, danas je odlučila da to promeni, paje napisala: "bebebebebebe".

Iako je njen bivši dečko, Nenad Aleksić Ša u epicentru skandala sa Monikom Jovanovskom spominjao i Taru, očigledno je da njenu sreću tone može da poremeti, kao ni reperovijavni sukobi sa Monikom Jovanovskom.

Autor: A. N.