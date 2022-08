Pobeda Liverpula na Old Trafordu u Mozzartu donosi najveću kvotu na svetu

Isto važi i za kec na duelu Kalmara i Geteborga.

Rasplamsala se fudbalska Evropa, počeli su praktično svi najbitniji šampionati. Nešto od utakmica iz njih se "prelilo" i na ponedeljak, a raznovrstan program je stavio bukmejkere Mozzarta na slatku muku. Na rasporedu su interesantne utakmice u Engleskoj i Švedskoj, a odsteri su spremili iznenađenja za dva meča.

Centralni događaj dana je svakako veliki derbi Britanskog ostrva, klasik između dva najtrofejnija engleska kluba Mančester Junajteda i Liverpula. Za sada obe ekipe beleže loše rezultate ove sezone, s tim što su Redsi ovog puta veliki favoriti. Kvota na njih u Mozzartu će u svakom momentu da bude najveća na svetu, baš kao i na pobedu Kalmara nad Geteborgom.

MANČESTER JUNAJTED - LIVERPUL (PONEDELJAK, 21.00), DVOJKA 1,75

O Junajtedovom posrnuću verovatno već sve znate. Dolazak Erika ten Haga na klupu Crvenih đavola nije promenio ništa na bolje, naprotiv. Ekipa deluje bezidejnije i bezvoljnije nego ikada pre. Brajton je zasluženo trijumfovao na premijeri na Old Trafordu (2:1), a prošlog vikenda je Brentford ponizio Mančester sa 4:0. Nije doduše ni Liverpul bio mnogo bolji, remizirao je sa dva londonska tima, kao gost sa Fulamom (2:2), a zatim na Enfildu sa Kristal Palasom (1:1). U oba navrata je jurio rezultatski zaostatak, protiv Orlova ga je stigao sa igračem manje zbog isključenja Darvina Nunjeza (ne igra protiv Junajteda). To što je Junajted savladao Liverpul tokom priprema sa 4:0 ne znači ništa, tada su igrali kombinovani sastavi, a Klop je izvodio drugu postavu na svakih 30 minuta. Mnogo su realniji oni takmičarski mečevi, a podatak je ovde neumoljiv - Liverpul nije poražen u prvenstvu na poslednja četiri gostovanja na Old Trafordu, na oba tokom prošle godine je trijumfovao, sa po 4:2 i 5:0! Gledajući sve takmičarske utakmice, Mančester ima samo jednu pobedu nad največim rivalom na poslednjih devet susreta. I to u FA kupu u januaru 2021. godine sa 3:2. Od ostalih osam, pet je pripalo Liverpulu.

KALMAR - GETEBOG (PONEDALJAK, 19.00), KEC 2,00

Još jedan zanimljiv meč koji se igra ovog ponedeljka. Nije onako atraktivan kao premijerligaški, ali daleko od toga da očekujemo loš fudbal. Kalmar i Geteborg se bore za vrh šampionata Švedske, cilj im je da izađu na međunarodnu scenu. Kalmar je posebno opasan na svom terenu, tu je vezao šest mečeva bez poraza (pet pobeda i remi), a samo je Sirijus od početka maja uspeo da mu zatrese mrežu i izvuče 1:1. Ako gledamo sve mečeve, Geteborg je u malo boljoj formi, seriju od tri uzastopna trijumfa prekinuo mu je Hamarbi u prošlom kolu (1:0). Ipak, na tabeli je iza Kalmara, ima četiri poena manje, ukupno 15 iz devet kola. Uz to, tradicija u direktnim duelima mu nikako ne ide na ruku. Poslednja dva okršaja Kalmar je rešio u svoju korist (sa po 2:0 i 2:1), a od poslednjih 10 izgubio je samo jedan. Još 2019. godine je Geteborg kao domaćin slavio sa 4:0. Kalmar u tom periodu ima šest pobeda, dok su tri meča završena remijima.

