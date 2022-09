ENDORPHINA PARTY – septembarska SLOT FEŠTA! Zabavi se i osvoji FANTASTIČNE KEŠ NAGRADE!

Želiš dobru zabavu i laku lovu? Uz slotove provajdera Endorphina ekskluzivno u Meridianu te čekaju ozbiljne keš nagrade!

Meridian još jednom dokazuje da je najbolje mesto za ljubitelje slot igrica. U prilog tome govori i veliki broj promocija u kojima će verni igrači moći da uživaju tokom septembra. Endorphina Party je sjajan dokaz za to! Ako volite slotove, i uživate u neodoljivoj avanturi, potrebno je samo da zaigrate jedan do devet odabranih slotova sjajnog provajdera u periodu od 5. do 11. septebra!

Obezbeđen je NAGRADNI FOND vredan 2.000 EVRA!

Vaše je samo da se ulogujete na svoj korisnički nalog i slot fešta može da počne!

REGISTRUJ SE I PREUZMI BONUS!

Ukoliko ne poseduješ aktivan nalog, pravo je vreme da se pridružiš stotinama zadovoljnih igrača. Registracija traje svega nekoliko sekundi, a nosi sa sobom specijalan bonus poklon za novajlije!

Odmah nakon registracije osvojićeš 200 spinova na zanimljivoj slot igri Maya's Treasure provajdera Expanse Studios. Nije potrebno ni da deponuješ novac na nalog - spinovi te čekaju odmah nakon registracije.

Kako do vrhunskih nagrada?

Sve što se od vas traži jeste da uživate u odabranim slotovima popularnog provajdera, kao i do sada!

Ipak, sada vas čekaju i nestvarne nagrade!

Svakim spinom od 0.2 EVRA ili više od toga osvajate poene kojim napredujete na rang-listi najbolje plasiranih igrača!

10 najbolje plasiranih igrača će biti nagrađeno, dok APSOLUTNI REKORDER SPINOVA osvaja 750 EVRA!

Vreme je za savršenu dozu zabave! Posetite Meridian i priključite se najvećoj slot žurki!