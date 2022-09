EKSKLUZIVNO!!! Uživaj u ponudi NOVIH SLOT PROVAJDERA i doživi MAGIČNU AVANTURU!

Ako uživate u slot igrama vrhunskih provajdera, posetite Meridian! Stigli su HIT SLOTOVI provajdera Lightning Box Games, 2By2 Gaming, Neko Games, Live5 i SpinPlay Games!

Da bi ljubitelji online slot igrica uživali u savršenom provodu, Meridian se konstantno trudi da ih iznova oduševi. Zbog toga je dodatno obogaćena ponuda slotova u kojima će zadovoljni igrači moći da uživaju!

Predstavljamo vam provajdere Lightning Box Games, 2By2 Gaming, Neko Games, Live5 i SpinPlay Games!

Pred vama je plejada novih igara kojima nećete odoleti. Čekaju vas savršeni bonusi u vidu besplatnih spinova, množioca, neodoljivih džekpotova!

Samo neki od naslova u kojim možete da se oprobate su Valhalla Gold, Cosmic Gems, Toro Rockets, The Game With No Name i mnogi drugi....

Potrebno je samo da se ulogujete na svoj korisnički nalog i slot žurka može da počne.

REGISTRUJ SE – PREUZMI BONUS

Ukoliko ne posedujete aktivan nalog, pravo je vreme da se pridružite stotinama zadovoljnih igrača. Registracija traje svega nekoliko sekundi, a nosi sa sobom specijalan bonus poklon za novajlije!

Odmah nakon registracije osvojićete 200 spinova na zanimljivoj slot igri Maya's Treasure provajdera Expanse Studios. Nije potrebno ni da deponujete novac na vaš nalog - spinovi vas čekaju odmah nakon registracije!

Isprobajte igre novih provajdera...

Ono što bi trebalo napomenuti vezano za igre pomenutih provajdera jeste da ćete uživati u MOĆNOJ GRAFICI koja će vašu avanturu podići na viši nivo!

Igre različitih tematika naći će svoj put do zadovoljnih igrača Meridiana.

POKLON IZNENAĐENJE ZA NOVAJLIJE!!!

Septembar je mesec koji će posebno obradovati novoregistrovane igrače Meridiana! Ako se registrujete u ovom mesecu očekuje vas SPEKTAKL!

Novajlije, podesite svoje uloge na 20 DINARA po spinu i zaigrajte slotove provajdera Expanse Studios!

Šampiona u broju odigranih spinova čeka SPECIJALNA NAGRADA – SONY PLAYSTATION 5!

Međutim, nagradama ni tu nije kraj! Igrači koji se nađu od 2. do 5. mesta na rang-listi osvajaju POKLON SPINOVE!

Posetite Meridian i uživajte u najboljem provodu u univerzumu!