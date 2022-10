HAOS ZA HAOSOM! Uroš ISPOLIVAO Valentinu, najmlađa zadrugarka žestoko uzvratila, odmah mu URNISALA krevet! (VIDEO)

Drama!

Dok je trajala drama kraj bazena oko TikTok-a, došlo je do još jedne. Valentina Stanković i Uroš Ćertić su se raspravljali kod paba zbog toga što je ona rekla da je ne zanima njegova priča, a u jednom trenutku je ona slučajno istrestla cigaretu po njemu, zbog čega je on izgoreo. Ona je onda to uradila namerno.

Uroš je pljunuo Valentinu i prosuo proteinski šejk po njoj.

Nemoj da mi treseš pikavac, glupačo mala - izgoreo je Uroš.

Dođi, dođi - rekla je ona i krenula za njim.

J*bem li ti mamu mrtvu - odbrusio je Ćertić.

Valentina je otišla do paba da se presvuče, a potom polila Urošev krevet.

Autor: M. P.