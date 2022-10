NJIHOVOJ SREĆI NEMA KRAJA! Veliki šef zadrugarima ubacio stvari! Milica ne skida osmeh s lica, pokazala svima šta je sve DOBILA! (VIDEO)

Ne krije sreću!

Veliki šef obradovao je zadrugare i ubacio im stvari. Milica Veselinović i Aleksandra Nikolić su to prve primetile i odmah odletele do kapije. One se pozvale i ostale zadrugare, čija su imena pročitale na dćakovima, a onda je nastalo pravo rasulo.

Kad je svako uzeo svoje stvari, Aleks i Milica su otišle do zajednočikod kreveta i zajedno pogledale šta je sve dobila Veselinovićeva. Milica nije mogla da sakrije sreću zbog svega što joj je stiglo, pa se sve vreme zahvaljivala u kameru.

Autor: A. N.