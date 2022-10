NE ZAUSTAVLJA SE! Zauzeti Zvezdan ne skida pogled sa Aleks, njena reakcija u ogledalu ZBUNJUJE!

I dalje jedan pored drugog!

Zvezdan Slavnić, tokom kompletne večeri se sve češće naše u prisustvu Aleksandre Nikolić, koju krišom gleda, a sve više i ona sama odaje utisak da joj nije svejedno.

Njeno mesto nas kojem je do nedavno stalno sedela bilo je na vrhu crnog stola, ali ove večeri to nije bilo tako. Njih dvoje su tokom emisije non stop sedeli zajedno, a Slavnić je sve manje krio poglede ka lepoj Aleksandri.

Nikolićeva je u nekom trenutku posmatrala sve u ogledalu i smeškala se bez razloga. Potsećanja radi, Zvezdan je srećno oženjen čovek, dok je Aleks, takođe zauzeta, u velikoj ljubavi sa Dejanom Dragojevićem, pobdnikom Zadruge 5.

Kako će se situacija odvijati, ostaje nam da saznamo.

Autor: Pink.rs