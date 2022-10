Sevaju varnice!

Tokom žuke, Milica Veselinović i Marko Marković su počeli sa prisnim plesom što je sve iznenadilo.

Kada su došli do ogledala, bili su na korak do poljupca, ali se on ipak nije dogodio, a kako će se na dalje odvijati situacija, ostaje nam da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Zadruga 6 - Milicu i Marka ponela uzavrela atmosfera - 12.10.2022. pic.twitter.com/hh3hI6LRPt — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 12. октобар 2022.

Autor: N.Ž.