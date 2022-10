PONELA IH ATMOSFERA! DJ Neba obradovao zadrugare devedesetima, Marko i Milica strasno zaplesali pred svima! (VIDEO)

Sevaju varnice!

Neki od zadrugara su pored svih ljubavnih drama svojim cimera, odlučili da ostanu na žurki. Tom prilikom, DJ Neba im je puštao hitove devedesetih.

Kako ih je ponela atmosfera, Milica Veselinović i Marko Marković su počeli sa prisnim plesom.

Kada su došli do ogledala, bili su na korak do poljupca, ali se on ipak nije dogodio, a kako će se na dalje odvijati situacija, ostaje nam da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Zadruga 6 - Milicu i Marka ponela uzavrela atmosfera - 12.10.2022. pic.twitter.com/hh3hI6LRPt — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 12. октобар 2022.

Autor: N.Ž.