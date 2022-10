NAJAVIO SPEKTAKL! Brendon 'izuo' Ivanu iz cipela, pa za sledeću žurku nikad bolje opremio Brendu! (VIDEO)

Spreman za ludilo!

Dok je većina zadrugara uživala u glasu i atmosferi koju je napravila Nadica Ademov, neki od njih su izašli ispred kazina.

Tako su se Branislav Radonjić poznatiji kao Brendon, Ivana Puzić, Aleksandra Momčilović i Marko Marković našli u dvorištu.

Tom prilikom, Brendon je zamolio Ivanu da izuje štikle, kako bi ih on probao. Ona je to vrlo rado učinila, a on je počeo sa obuvanjem.

Znači pozajmila bi ih Brendi - pitao je Brendon.

Da, samo da se ne sje*u - rekla je Ivana.

Nakon što je dobio potvrdu, Brendon je najavio totalno ludilo za sledeću žurku, a na ovu nije doveo Brendu, jer kako kaže, umoran je.

Kako će na dalje teći ova žurka, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.Ž.