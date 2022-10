LJUBAVNE IGRARIJE! Aleksandra i Ivan se osamili u garderoberu, on pokušao da je OSVOJI, nakon prevare sa Palčicom! (VIDEO)

Ne odustaje!

Ivan Dragić i Aleleksandra Momčilović raskinuli su nakon jučerašnje žurke, kad se on poljubio sa Anastasijom Stanojlović Palčicom. On je nekoliko puta posle večerašnje emisije "Pitanja gledalaca" pokušavao da je odobrovolji kako bi mu dala novu šanus, a ona je to odbijala.

Njih dvoje su se sreli u garderoberu i započeli ljubavne igrarije, a on ju je obasipao pažnjom i zagrljajima, ali nije došlo do pomirenja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Zadruga 6 - Ljubavne igrarije Dragića i Aleksandre - 20.10.2022. pic.twitter.com/BpLeTZdb5e — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 20. октобар 2022.

Autor: A. N.