ŠOK PREOKRET! Ljute suparnice našle zajednički jezik, Maja Marinković i Ana Spasojević se DOMUNĐAVALE iza Bilalovih i Markovih leđa! (VIDEO)

Ana Spasojević i Maja Marinković od samog početka "Zadruge" imaju zategnute odnose i to zbog muškaraca sa kojima su se muvale, prvo zbog Marka Markovića, a potom zbog Bilala Brajlovića. Danas je Ana pričala sa Bilalom i rekla mu da ga Maja zavlači, kao što je to on njoj radio.

Večeras je došlo do zanimljivog preokreta. Maja je pozvala Anu, koja je sela na njen krevet, a potom su počele da se domunđavaju. Nakon par minuta, Spasojevićeva se vratila u svoj deo sobe. Ostaje da saznamo o čemu su ove ljute suparnice pričale.

