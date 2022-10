ZAIGRALI SE! Maja i Bilal ispod pokrivača pokazali jedno drugom umeće! PALA VRELA AKCIJA?! (VIDEO)

Cvetaju im ruže!

Maja Marinković i Bilal Brajlović odlučili su da odmore nakon radio emisije "Amnezija", a tom prilikom zavukli su se ispod jorgana

Naime, njih dvoje su počeli da razmenjuju strasti, a svaki pokret ukazivao je na to da je došlo do vrele akcije ili bar zadovoljavanja, a da li je zaista došlo do toga, ostaje nam da saznamo.

Njih dvoje su na kraju svih dešavanja ispod jorgana, zaspali zagrljeni.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Zadruga 6 - Maja i Bilal se prepustili strastima ispod pokrivača, pala vrela akcija?! 1.deo - 26.10.2022. pic.twitter.com/lIA4r5FMg5 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 26. октобар 2022.

Zadruga 6 - Maja i Bilal se prepustili strastima ispod pokrivača, pala vrela akcija?! 2.deo - 26.10.2022. pic.twitter.com/M694WTn5N3 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 26. октобар 2022.

Zadruga 6 - Maja i Bilal se prepustili strastima ispod pokrivača, pala vrela akcija?! 3.deo - 26.10.2022. pic.twitter.com/KYtc7PzNYT — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 26. октобар 2022.

Autor: N.Ž.