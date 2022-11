RAJ NA ZEMLJI! Veliki šef ispunio mladoženji Bilalu sve želje, u Dubiozi NEMA ČEGA NEMA! Zadrugarima PALE VILICE od bogatog prizora! (VIDEO)

Oduševljenje!

Nakon što je u Zadrugu stigla odeća za momačko i devojačko veče, muškarci su se zaputili u "Dubiozu". Uzbuđeni što je ovo poslednje veče kako Bilal Brajlović proslavlja svoju slobodu pre nego što se zakune svojoj izabranici Maji Marinković na večnu ljubav, Veliki šef ih je oduševio raskošom kojji ih je dočekao u "Dubiozi".

Ispunjene su im apsolutno sve želje, od alkohola, pa sve do stola prepunog svega i svačega. Ono što je posebno obradovalo mladoženju, Bilala Brajlovića, je nargila koju je toliko priželjkivao da dobije. Podsetimo da je on nebrojano puta odlazio kod Drveta mudrosti da traži zadatak u zamenu za šišu, ali bezuspešno. Danas, na ovaj specijalni dan, ispunjena mu je i ta želja, a on oduševljenje sa lica povodom toga nije krio.

Detaljnije u nastavku teksta.

Autor: M. M.