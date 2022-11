Imaće priliku da uživaju nasamo!

Veliki šef je poslao obaveštenje zadrugarima da Maja Marinković i Bilal Brajlović večeras napuštanju imanje i odlaze u hotel, kako bi proslavili prvu braćnu noć.

Maja je otišla do radionice, pa potom i do hotela da pokupi potrebne stvari, dok je to isto uradio i Bilal, ali u hotelu i kući. Ostaje da večeras ispratimo šta će se dešavati u hotelu.

Autor: M. P.