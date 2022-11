ŠOK ZA ŠOKOM! Maja propušila, pa HAOS sa Bilalom pretvorila u PREDIGRU! (VIDEO)

Pomirili su se!

Maja Marinković je napravila haos Bilalu Brajloviću jer je mislila da priča sa Milicom Veselinović i tom prilikom ga je uhvatila za vrat. Posle polla sata se smirila i prišla svom dečku i sve preokrenula u predigru. Ono što je šokantno je i da je Maja počela da puši.

Hajde, do večeras si kao nov - rekla je Maja i pogledala mu vrat.

Glupačo jedna. Ako me zaj*beš... Šta ću da vidim? - odgovorio je Bilal.

Nikada, to sam rekla jer sam ljuta. Što gledaš druge devojke? - pitala je Marinkovićeva.

Glupačo, bezveze praviš scene - nastavio je on.

Ja volim to - istakla je ona.

Ti gledaš, ja ne gledam. Iskopaću ti oko. Glumiš da ja radim nešto, a ti radiš - odgovorio je Bilal.

Dođi da te ljubim. Ja sam luđa od tebe. Nije to što sam te jako stisla, nego imam nokte - nastavila je Maja.

Ljubi me još jednom. I ja sam luđi - dodao je Brajlović.

Ja sam najluđa - rekla je Marinkovićeva.

Ona je pitala Bilala da napuste proslavu i odu do izolacije, a on joj je izjavio da će to uraditi za pola sata.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.