TENZIJA DOSTIGLA VRHUNAC! Slađa napala Pecu zbog Anđele, tresli se zidovi Bele kuće! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

U spavaćoj sobi je došlo do karambola između Anđele Ilić i Predraga Lazića Pece, jer je ona mislila da je on ćuška dok se presvlači, a to su radili Zola i Lazićev blizanac Neca. Haos se nastavio i u dnevnom borakvu, kad je Slađa Lazić urnisala Pecu zbog toga što ne prestaje da provocira Anđelu, koja je pokušavala da se smiri.

Slušaj, ja ti nisam kao Anđela. Ja se presvlačim, ti ne izlaziš iz garderobera. Ja idem verbalno, neću da vređam - urlala je Slađa.

I ja sam u tom trenutku otišao da se presvučem - odgovorio je Peca.

A to što pričaš da vredim kao pola Roleksa... Dečko, videćeš moj život napolju. Moju g*zicu će da gleda neko drugi, ti nećeš. Anđelu hoćeš da diskvalifikuješ, gađaće te čašom. Videćeš koliko vredim - nastavila je Lazićeva.

Vrediš kao i svaki čovek - dodao je Lazić.

Autor: M. P.