VEĆ JE OSTAVIO?! Milica otkrila kada planira ODNOSE sa Carem, on je ODUVAO: Odmah onda raskidamo! ŠOK! (VIDEO)

Po Carevom ili nikako!

Milica Veselinović sedela je sa Filipom Carem na garnituri, a onda su krenuli da pričaju o intimnim odnosima. Zadrugarka mu se otvorila pa rekla kada planira to da uradi, dok on to nije shvatio ozbiljno, pa se našalio da raskidaju.

Što si tako sladak - rekla je Milica.

Ma sladak sam u ku*cu - dodao je Filip.

Aha, a u vezi smo - dodao je Car.

Tamo posle nove godine - kazala je Milica.

Jeco, je li normalno da imamo se*s kada smo u vezi? -rekao je Car.

Jeste - rekla je Jelena.

Odmah onda raskidamo - kazao je Car.

