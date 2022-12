Veruje u spasenje!

Milan Vračević osamio se na doku, prilikom čega je sa sobom poneo svetu vodicu, pa pa očitao molitvu za spasenje.

Vračević je imao pogled u doljinu, prilikom čega je sve vreme ponavljao molitvu sa osmehom na licu. On je oko vrata nosio krst, koji je iznova ljubio, svaki put kada dođe do kraja govora. Nakon što je završio sa molitvom, on se namazao svetom vodicom i vratio natrag zadrugarskim aktivnostima.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.