PRVA DRAMA U 2023. GODINI! Sanja i Marko nisi dugo izdržali, prebacio joj je OVO, Grujićeva se PRAVDALA! (VIDEO)

Oprezan!

Večeras je ispred paba došlo i do prve drame Sanje Grujić i Marka Stefanovića u 2023. godini. Naime, on se vratio iz šetnje i po Sanjinom tonu je prepoznao da je ona ljuta, a njegova teorija je da se suzdržala zbog kritika koje je on dobio od porodice.

Vidim na koji si me način pogledala i to samo što sam se prošetao. I taj ton. Čemu to? - pitao je Marko.

Rekla sam ovako: "Ništa". Normalno da ćeš da se šetaš - dodala je Sanja.

Ja sam te pitao samo čemu to obraćanje, ne znam šta ti to znači. Pričam ti o načinu, kao da si se naljutila što nisam bio tu - nastavio je Stefanović.

Nisam, majke mi - rekla je Grujićeva.

Ja ti samo kažem da si mi složila facu jer nisam bio tu - govorio je on.

Stvarno nisam ljuta, slobodno šetaj. Ništa ti ne zameram. Kad budem, reći ću ti, nema psovki itd. - istakla je ona.

Pa zato što smo se to dogovorili si mi napravila takvu facu - rekao je Marko.

Znaš da bih na zadnjicu progovorila - rekla je Sanja.

Autor: M. P.