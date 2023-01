NAŠLA NAČIN DA GA ZAVEDE! Miljana vrelim dodirima rešila da osvoji Zolino srce! (VIDEO)

Daje sve od sebe da ga zadrži kraj nje!

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola dane provode na Rajskom ostrvu. Njih dvoje su ponovo uplovili u ljubavni odnos, a Miljana čini sve što je u njenoj moći da zadrži Zolu kraj sebe.,

Naime, ona je danas rešila da Zoli pruži nezaboravnu masažu kako bi mu stavila do znanja da je on jedini za nju, a po svemu sudeći Zoli je to veoma prijalo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Zadruga 6 -Miljana rešila da opusti Zolu jednom masažom - 01.01.2023. pic.twitter.com/03t1FOhbya — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 01. јануар 2023.

Zadruga 6 - Miljana rešila da zavede Zolu masažom - 01.01.2023. pic.twitter.com/eheIUFFBVG — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 01. јануар 2023.

Autor: N.B.