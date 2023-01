PROBUDILA SE PA POVILENELA! Maja ustala na levu nogu, ni mama Jelena ne uspeva da je smiri (VIDEO)

Prozor je kriv za sve!

Maja Marinković se probudila pa se automatski iznervirala, jer je opet bio otvoren prozor iznad njenog kreveta. Jelena Golubović je tvrdila da ovaj put to sigurno nije bio Brendon, jer je on svojevremeno to stalno radio.

Zakucaću prozor, veruj mi da ću ga zakucati - rekla je Maja.

Nemoguće da to samo Brendon radi - dodala je Jelena.

Majke mi je promaja - kazao je Ša.

Ne mogu da verujem da je on, obećao je da neće - rekla je Jelena.

Brendon je otvorio je 100% - kazala je Maja.

Autor: D.D.