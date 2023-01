OTKRIO ŠTA MISLI O ZADRUGARIMA! Adam progovorio o svima, a onda su Boki i Neca zaratili kao NIKADA DO SADA! (VIDEO)

Napokon rekao sve!

Adam Labunski je kometarisao sve zadruagre her he to odn njega tražila Zorica Marković:

Stao je uz mene od početka, Mikica je sjajan čovek, a u pabu smo kao porodica. Brendon je super, Ša je inteklektualac, Miljan je ja smo okej. Marković je okje, a Bebica je nekratak. pokvaren. Snađa je sjajna, o njoj imam samo lepe reči: Boki je sjajna momak,Oakluca je korektna ali maltretira ovog divnog čoveka Petrućija - pričao je Adam.

Ti nisi bio iskren bio u ovome, nema snisla za dalje - rekla je Petrući.

Valentina je dete, ali dete koje se nije snašlo, ona je mali prevarant - rekla je Valentina.

Zola je pravi gospodin, on je mene zvao na proodični ručak, pomoga mi je i ja sam za njihovu ljubav - dodao je Adam.

Hvala ti puno, imaš da kažeš milion puta, i reci slobodno - dodala je Zorica.

Boki Lazič je naredni komentarisao:

Ja moram da kažem da je Car tražio Aleksandri sokove koje ima - rekao je Boki.

MA daj izaži Filipu iz bu*lje. Meni nije jasno šta se dešava ovde, idi mu se uvuci, ti ne smeš da mu se obratiš - vikao je Neca.

Ma nosi se ti pe*eru, ja ću te je*ati - vikao je Boki.

Autor: N.B.