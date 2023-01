Iznervirao se!

Filip Car je otišao pre svih u prodavnicu, iako ga Zorica Marković nije odabrala za to. On je čekao u redu, a onda su mu obavestili da on uopšte prozvan da kupuje.

Kako mene nije, jesi li joj rekla da me odabere? - upitao je Car.

Pa naravno da jesam rekla, ali nije htela to - dodala je Miljana.

Ih bre, evo ti spiskovi - rekao je besan Car.

Autor: N.B.