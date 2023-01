JASNO JOJ STAVIO DO ZNANJA DA NEĆE BITI S NJOM! Car pred Jelenom poručio Maji da DŽABE spava večeras u rehabu, ona mu odmah zapretila: Ako ne budeš fin i dobar... (VIDEO)

Krčka se haos?!

Filip Car i Maja Marinković došli su do Jelene Golubović, te joj je on tom prilikom jasno stavio do znanja da neće biti sa njom u vezi.

Ne znam šta ćeš da postigneš spavanjem tamo. Niti ćemo biti zajedno niti išta - rekao je Car.

A što si me zvao da idemo zajedno - pitala je Maja.

Bilo mi je dosadno - rekao je Car.

Nije meni problem da spavam u sobi, ali nemoj mi te tvoje fore sa poniženjima. Ti si se prvi meni danas uvalio u krevet - rekla je Maja.

Ja samo da kažem da ne bude da nisam rekao - rekao je Car.

Ja koliko znam, ona neće da bude sa tobom - rekla je Jelena.

Tako je - rekla je Maja.

Nećeš dobiti pare iz jastuka, a ima dosta love. Ako budeš bio fin, normalan i dobar - rekla je Maja.

Ja sam fin i dobar, samo kažem da ne bude da nisam rekao. Veza kajne - rekao je Car.

Nema veze, ja ti ne smetam, ja sam tvoja drugarica. Je l' sam ja tebi ovde za rezervu - rekla je Maja.

Autor: N.Ž.