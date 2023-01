UDARILI MU NA KOMPLEKSE! Zvezdan dokazao zadrugarima da nema STRAH od Anđele, pa pred njom legao u KREVET kod Ane Spasojević! (VIDEO)

Zbog ovoga sledi haos?

Dok je Zvezdan Slavnić prolazio kroz spavaću sobu zadrugari su ga kompleksirali da ne sme da legne pored Ane Spasojević, a on je to odmah uradio kako bi im se dokazao, a sve to je posmatrala Anđela Đuričić izu njihovog zajkedničkog kreveta.

Kažeš da li bih smeo? - pitao je Zvezdan.

Ne od mene, nego od nje - rekla je Ana.

Sećam se ja tih dana - dodala je Đuričićeva.

Ovde je sve počelo sa njenim osmehom. Anđela bleji ovde do sedam, osam ujutru, skače, ovo nije bila Anđela, ali nisam smela ništa da kažem. Bolje sve, nego da vrišti - poručila je Ana.

Nema Helgde, otišla je i ostala je samo Anđa lepa - rekao je Zvezdan.

Ajde da spavam - poručila je Anđela.

Da li bi ti zagrljaj dobro došao? - pitao je Zvezdna.

Zvezdna je nakon toga izašao iz kreveta i otišao kod Anđele.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.